أخبار مصر | الرئيس يكشف سبب استعجاله في تنفيذ المشروعات الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس يكشف سبب استعجاله في تنفيذ المشروعات الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: أنا بسمع الموجودين ليه إحنا كنا مستعجلين على المشروعات وليه إحنا عايزين نخلص الأمور دى خلال الأربع سنوات اللى فاتوا، وذلك بعدما توجه بالسؤال إلى اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية عن تكلفة المشاريع التى من المنتظر أن يتم إنشاؤها.

حيث أوضح الفار، أن التكلفة ستزيد لتصل إلى 3 أضعاف أو 4 أضعاف، قائلا:" هنضرب فى 3 لأن فرق سعر الجنيه اختلف النهاردة عن 4 سنين مضت وممكن نوصل لـ400 مليار".

واستكمل الرئيس: لأننا كنا بنقول إن كل مشروع بنخلصه بيوفر وقت وجهد وفلوس، والمفروض أن المشروع ده كان يتأخر شهرين ولكن ضغطنا نفسنا عشان نحسس الناس بالاستفادة من المحور لأنه بيأثر على الحركة فى المنطقة المزدحمة، مضيفا: "حلينا مسألة كبيرة جداً فى حياة الناس واقتصاديات الناس، النهاردة اللى كان بيتحرك عشان يخرج من مدينة نصر أو شبرا كان بياخد وقت وتكلفة قد أيه، ودلوقتى بعد ما يمشى على المحور الجديد هياخد وقت وتكلفة قد أيه".