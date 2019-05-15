أخبار مصر | "شرايين الأمل".. السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شرايين الأمل".. السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عُرض على هامش افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لمحور روض الفرج وكوبري "تحيا مصر" الملجم، فيلما تسجيليا عن المحور.

حيث استعرض الفيديو تفاصيل المشروع وحجم المواد التى تم استخدامها فى المشروع العملاق، وأهمية الكوبري الذي يربط بين العديد من المحاور المهمة فى الدولة، حيث يعد المحور جزءًا من محور الزعفرانة مطروح، ومحور الضبعة، وامتدادا للمحور الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط.