أخبار مصر | المقاولون العرب: كوبري أكتوبر استغرق 17 عاما و"تحيا مصر" 4 سنوات فقط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاولون العرب: كوبري أكتوبر استغرق 17 عاما و"تحيا مصر" 4 سنوات فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس شركة المقاولون العرب المهندس محسن صلاح، إن العمل بكوبرى أكتوبر استغرق 17 عاما، بينما محور "تحيا مصر" استغرق 4 سنوات فقط.

وقال رئيس شركة المقاولون العرب، خلال افتتاح محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر الملجم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تشهد نهضة شاملة في كافة المجالات منذ تولي الرئيس السيسى المسئولية، وأصبحت مصر نموذجاً ناجحا للعديد من الدول والعالم.