أخبار مصر | بحضور الرئيس.. بدء فعاليات افتتاح محور روض الفرج أكبر المشروعات القومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور الرئيس.. بدء فعاليات افتتاح محور روض الفرج أكبر المشروعات القومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت فعاليات افتتاح محور روض الفرج، أكبر المشروعات القومية فى مجال الطرق والنقل في مصر، وكوبرى "تحيا مصر" الملجم اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

حضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وكامل الوزير وزير النقل والمواصلات وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

بدأ الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ "أحمد تميم المراغى".