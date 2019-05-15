أخبار مصر | بث مباشر.. الرئيس يفتتح محور روض الفرج

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى محور روض الفرج لافتتاحه، حيث من المقرر أن يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعرض كوبري فى العالم.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن المشروع تم تنفيذه تحت إشراف وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع عدد من الشركات الوطنية المصرية، والذى من المقرر أن يساهم فى تحقيق طفرة نوعية كبيرة بالحركة المرورية داخل القاهرة.

ومن المقرر، أن يتم عقب افتتاح الرئيس للمحور عقد مؤتمرًا صحفيًا من قبل شركة المقاولون العرب وموسوعة جينيس للأرقام القياسية لإعلان دخول كوبري تحيا مصر الموسوعة، كأعرض كوبري فى العالم محطما الرقم القياسي.