أخبار مصر | اليوم.. مجلس الوزراء يناقش استعدادات عيد الفطر وتوريد القمح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مجلس الوزراء يناقش استعدادات عيد الفطر وتوريد القمح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد اليوم الأربعاء، مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء.

ومن المقرر أن يناقش "المجلس" تقارير الوزارات فيما يتعلق بالاستعداد لعيد الفطر المبارك وعلى رأسها استعدادات وزارات "النقل، والتموين، والصحة، والداخلية".

كما يناقش "الوزراء" الموقف الخاص بموسم توريد القمح المحلى، وتقرير وزارة الصحة حول آخر الإحصائيات فيما يتعلق بحملة 100 مليون صحة ومكافحة الأمراض غير السارية.