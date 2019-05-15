أخبار مصر | اليوم.. الرئيس يفتتح محور روض الفرج وكوبري "تحيا مصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الرئيس يفتتح محور روض الفرج وكوبري "تحيا مصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، محور روض الفرج وكوبري "تحيا مصر" المار أعلى نهر النيل والذي سيدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعرض كوبري فى العالم.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن المشروع تم تنفيذه تحت إشراف وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع عدد من الشركات الوطنية المصرية، والذى من المقرر أن يساهم فى تحقيق طفرة نوعية كبيرة بالحركة المرورية داخل القاهرة.

ومن المقرر، أن يتم عقب افتتاح الرئيس للمحور عقد مؤتمرًا صحفيًا من قبل شركة المقاولون العرب وموسوعة جينيس للأرقام القياسية لإعلان دخول كوبري تحيا مصر الموسوعة، كأعرض كوبري فى العالم محطما الرقم القياسي.