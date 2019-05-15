أخبار مصر | زاهي حواس لـ"الخليج 365": "الغرب مهووس بالآثار المصرية وإعلامنا يعاملها بمهانة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زاهي حواس لـ"الخليج 365": "الغرب مهووس بالآثار المصرية وإعلامنا يعاملها بمهانة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات المعروف، ووزير الاثار الأسبق، إن الغرب مهووس بالآثار المصرية لأنه درسها، ويدرسها لأطفاله، وفيما نحن نقوم بتدريس الآثار لأطفالنا بطريقة صعبة ومتخلفة، وهم يقومون بتدريسها بطريقة بسيطة وسهلة.

وأضاف حواس لـ"الخليج 365": "الغرب صنع أفلامًا أثارت خيال الناس هناك مثل المومياء ولعنة الفراعنة والخروج، ولما قمت بتصوير فبلم على الهواء مباشرة في أعماق مقابر تونا الجبل كانت القناة غربية، هل يوجد قناة مصرية فعلت ذلك؟".

وأشار: "هم عرفوا كيف يثيرون خيال الناس بخصوص الآثار المصرية القديمة، ونجد من الإعلام المصري من يسأل أين نحن، وهل هناك من منعك؟ هم يخاطرون وينفقون الأموال ويصنعون البرامج التي تنتشر في العالم كله، فأين إعلامنا من الآثار بشكل عام؟"

وأضاف: "هل هناك تلفزيون مصري فكر أن يصنع فيلم تسجيلي عن الآثار، وأكد "الأثار تعامل معاملة سيئة جدًا في الإعلام المصري، والكشف الأثري مجرد 4 سطور في جورنال، عكس العالم كله حيث يتم إفراد المجلات والصفحات الكاملة للكشف الأثري".

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وقال: "للأسف الإعلام المصري سواء الورقي أو الإلكتروني أو التلفزيوني يعامل الآثار بمهانة، فمن غير المعقول أن يكون الكشف الأثري مجرد خبر في جريدة"، "وفي الاكتشاف السابق لما كلمني الإعلامي محمد الباز، وقال أين التلفزيون المصري، فسألته هل تقدم التلفزيون المصري للآثار والآثار يريد أن يفعل شيئًا والآثار رفضت، الجرائد في الكشف الأخير لم تكتب كل جريدة أكثر من أربعة أسطر عنه، فهل تعامل الآثار المصرية معاملة 4 أسطر في جورنال".