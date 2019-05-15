أخبار مصر | زاهي حواس لـ"الخليج 365": "الغرب مهووس بالآثار المصرية وإعلامنا يعاملها بمهانة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زاهي حواس لـ"الخليج 365": "الغرب مهووس بالآثار المصرية وإعلامنا يعاملها بمهانة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف حواس لـ"الخليج 365": "الغرب صنع أفلامًا أثارت خيال الناس هناك مثل المومياء ولعنة الفراعنة والخروج، ولما قمت بتصوير فبلم على الهواء مباشرة في أعماق مقابر تونا الجبل كانت القناة غربية، هل يوجد قناة مصرية فعلت ذلك؟".
وأشار: "هم عرفوا كيف يثيرون خيال الناس بخصوص الآثار المصرية القديمة، ونجد من الإعلام المصري من يسأل أين نحن، وهل هناك من منعك؟ هم يخاطرون وينفقون الأموال ويصنعون البرامج التي تنتشر في العالم كله، فأين إعلامنا من الآثار بشكل عام؟"
وأضاف: "هل هناك تلفزيون مصري فكر أن يصنع فيلم تسجيلي عن الآثار، وأكد "الأثار تعامل معاملة سيئة جدًا في الإعلام المصري، والكشف الأثري مجرد 4 سطور في جورنال، عكس العالم كله حيث يتم إفراد المجلات والصفحات الكاملة للكشف الأثري".
وقال: "للأسف الإعلام المصري سواء الورقي أو الإلكتروني أو التلفزيوني يعامل الآثار بمهانة، فمن غير المعقول أن يكون الكشف الأثري مجرد خبر في جريدة"، "وفي الاكتشاف السابق لما كلمني الإعلامي محمد الباز، وقال أين التلفزيون المصري، فسألته هل تقدم التلفزيون المصري للآثار والآثار يريد أن يفعل شيئًا والآثار رفضت، الجرائد في الكشف الأخير لم تكتب كل جريدة أكثر من أربعة أسطر عنه، فهل تعامل الآثار المصرية معاملة 4 أسطر في جورنال".
وشدد: "هذه الثقافة يجب أن تتغير، وأمر يجب أن نفكر فيه، وأمر يجب أن يتم تعديله حتى يحدث وعي أثري حقيقي بين المواطنين، حتي تحب الناس الآثار وتعشقها، فيجب أن تعطي الإذاعة والتلفزيون والنشرات والأخبار وقت أكبر وصفحات أكثر للآثار".
وأضاف حواس: "انظر إلى التوك شوز، كل يوم كلام لا يقل عن 3 ساعات فهل تُذكر آثار مصر، هل تكلمنا عن الآثار ساعتين، هل الاكتشافات التي تحدث تم نقلها على الهواء في مرة من المرات.
جاءت تصريحات الدكتور زاهي حواس خلال الحوار الذي أجرته الخليج 365 معه، والذي تحدث فيه على حلقات عن أهم الإنجازات التي حققها للآثار على مدى 50 عام، كما تحدث عن أهم مجريات الأمور على الساحة الأثرية المصرية.