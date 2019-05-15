أخبار مصر | زاهي حواس لـ"الخليج 365": "كليات الآثار كتيرة ولا نحتاج أكثر من 10 أثريين في العام"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زاهي حواس لـ"الخليج 365": "كليات الآثار كتيرة ولا نحتاج أكثر من 10 أثريين في العام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات المعروف، ووزير الاثار الأسبق، إن زيادة كليات الآثار أمر غير مرغوب فيه، وهو أسوأ شئ حدث في مصر.

وأكد حواس لـ"الخليج 365": "لا نحتاج من خريجي الأثار غير 10 أثريين كل عام يكونوا متعلمين كويس لكن أن يتخرج 10 آلاف كل عام ولا يعمل أي منهم في الأثار فهذا غير معقول".

وأوضح: " الأعداد الكبيرة لا تجعل الأستاذ ينتج، ولا يكون متصل جيدًا بالطلبة وبالتالي تحولت دراسة الآثار في مصر إلى تهريج، وأمر ليس لها صلة بالآثار إطلاقًا، لأنه لا يمكن أن تدرس لـ 1000 طالب في الدفعة، نحن لا نحتاج أكثر من 10 أثريين كل عام منهم 3 مصري و2 يوناني روماني و2 إسلامي و3 مرممين".

وتساءل: "حاليًا لا يوجد توظيف، فأين سيتم تعيين هؤلاء الخريجين؟، فنحن نقوم بتخريج ناس بلا وظيفة، فهذه الكليات ليس لها أي لازمة إطلاقا وغلقها وترشيد التعليم بما تحتاجه البلد أفضل".

جاءت تصريحات الدكتور زاهي حواس خلال الحوار الذي أجرته الخليج 365 معه، والذي تحدث فيه على حلقات عن أهم الإنجازات التي حققها للآثار على مدى 50 عام، كما تحدث عن أهم مجريات الأمور على الساحة الأثرية المصرية.