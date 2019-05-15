انت الان تتابع «الصحفيين» تطعن رسميا على لائحة جزاءات «الأعلى للإعلام» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ضياء رشوان نقيب الصحفيين

تنفيذا لقرار مجلس النقابة في اجتماعه بتاريخ 4 أبريل 2019، أقام ضياء رشوان بصفته نقيبًا للصحفيين دعوى أمام الدائرة الثانية للقضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس الإثنين، للطعن على لائحة الجزاءات والتدابير التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. تضمنت الدعوى شقا مستعجلا بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار هذه اللائحة، وتضمنت شقا موضوعيا بإلغاء القرار السابق ذكره بإصدارها. وأشعل القرار رقم 16 لسنة 2019 الخاص بإصدار لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام غضب الصحفيين.

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وقال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، في تصريح سابق لـ"التحرير" إن اللائحة التي تم اصدارها ستقضي على ما تبقى من المهنة، لعده أسباب، أبرزها أنه لاتوجد لائحة تنظم عمل صحفي بعبارات مطاطية، كمصطلح "الفسق" و"الفجور" و"الكراهية"، وعبارات تم وضعها لمحاسبة من ينتقد مسئولا. وأضاف بدر أن الجزاءات التي تم وضعها