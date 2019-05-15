انت الان تتابع حسام موافي: متعة الطعام 5 ثوان.. متضيعش عمرك (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الدكتور حسام موافي
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، إن السمنة مرض خطير جدا؛ لأنها تقصر العُمر، مشيرًا إلى أن الإحصاءات الطبية بالنسبة للعمر تؤكد قصر أعمار أصحاب الأوزان الكبيرة عن غيرهم. وأضاف "موافي"، في برنامج "رب زدني علما"، على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم، أن الشخص المصاب بالسمنة وفي أسرته مريض سكر فسيصاب بنسة 100% هو الآخر بالسكر، مشيرًا إلى أن الكتب تقول إن النسبة في هذه الحالة من 25 إلى 50% لكن الواقع يقول عكس ذلك تمامًا. وأكد أستاذ الحالات الحرجة أن مريض السمنة مُعرض بنسبة كبيرة إلى مرض الضغط، وكذلك تغيير الركبة عند سن الخمسين.
وأشار إلى تعرض مريض السمنة إلى حالة نفسية سيئة ستسيطر عليه، وأحيانا يرفض الخروج لمواجهة الآخرين. وتساءل موافي مستنكرا "لماذا إذن نأكل بكثرة؟.. هل لمجرد متعة الأكل، أعتقد أنها متعة وقتية جدا تستغرق بحد أقصى 5 ثوانٍ، فيحنما ينزل الطعام إلى المريء لا أحد يستطيع أن يتذوق طعمه، وبالتالي يستوي الديك الرومي
وأشار إلى تعرض مريض السمنة إلى حالة نفسية سيئة ستسيطر عليه، وأحيانا يرفض الخروج لمواجهة الآخرين.
وتساءل موافي مستنكرا "لماذا إذن نأكل بكثرة؟.. هل لمجرد متعة الأكل، أعتقد أنها متعة وقتية جدا تستغرق بحد أقصى 5 ثوانٍ، فيحنما ينزل الطعام إلى المريء لا أحد يستطيع أن يتذوق طعمه، وبالتالي يستوي الديك الرومي مع الفول"، موجها رسالة لمحبي الأكل بشراهة قائلا: "إنت بتضيع عمرك عشان 5 ثواني".
وكشف المهندس أيسم صلاح الدين، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، في أبريل الماضي، عن أن 48 مليونًا و453 ألف مواطن خضعوا للكشف الطبي ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، معلنا إصابة 19 مليونًا و378 ألف مواطن بالسمنة (تفاصيل).
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