شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصل إلى موقع افتتاح محور روض الفرج وكوبري «تحيا مصر» (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأربعاء، إلى موقع افتتاح عدد من المشروعات القومية أبرزها محور روض الفرج وكوبري «تحيا مصر» الملجم الأعرض في العالم وامتداد محور المشير.

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يمثل محور روض الفرج شريان حياة جديد يربط شرق القاهرة بغربها ويمتد ليصل العاصمة بمحافظات الجمهورية المختلفة وصولا إلى محافظة مطروح في أقصى شمال غرب مصر، وستنتقل الكثافات المرورية القادمة من شرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوي ومطروح والعلمين دون المرور بقلب القاهرة.

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المشروع تم تنفيذه تحت إشراف وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع شركات وطنية مصرية، لإنجاز أعرض كوبرى ملجم بالعالم، والذي أنشئ أعلى نهر النيل لربط جزيرة الوراق بمنطقة شبرا.