شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن الوضع الغذائى فى الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تستمر معدلات الجوع فى منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا فى الارتفاع مع انتشار النزاعات والأزمات الممتدة وتفاقمها منذ عام 2011، مما يهدد جهود المنطقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما فى ذلك القضاء على الجوع فى أنحاء المنطقة.

ويترتب على النزاعات وعدم الاستقرار المدني أثار طويلة الأمد على الأمن الغذائي والتغذية في كل من البلدان المتضررة مباشرة والبلدان المحيطة بها فى المنطقة.

وفى التقرير التالى نرصد 10 معلومات حول حالة الأمن الغذائي والتغذية فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وفقاً لما كشفته المنظمات الدولية.

1- النزاعات السبب الرئيسى للجوع في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

2- عدد الجياع فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا 52 مليون نسمة

3- يعانى حوالى 34 مليون شخص من الجوع فى المنطقة، فى البلدان المتضررة من النزاع، مقارنةً بـ 18 مليون شخص فى البلدان التى لا تتأثر مباشرة بالنزاع.

Advertisements

4- حالات التقزم والهزال ونقص التغذية أسوأ بكثير فى البلدان التى تشهد نزاعات مقارنة بالدول الأخرى.

5- بعض بلدان المنطقة لديها معدلات بدانة تعتبر من بين الأعلى فى العالم، وهو ما يتطلب وجود أنظمة غذائية تضمن حصول المواطنين على طعام مغذى صحى .

6- من أثار النزاعات تعطيل إنتاج الغذاء والماشية فى بعض البلدان وبالتالي التأثير على توفر الغذاء فى مختلف أنحاء المنطقة.

7- التحول الريفى غير الكافى يعوق الجهود المبذولة للقضاء على الجوع وسوء التغذية بحلول عام 2030 .

8- البطالة تشكل تحدياً كبيراً في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، حيث ترتفع نسبتها فى الغالب مقارنة بالمناطق الأخرى فى العالم.

9- ارتفاع نسبة الجوع يفاقمها أيضاً النمو السكانى السريع وتناقص البنية التحتية والخدمات فى الريف.

10- توجد تباينات كبيرة في مستويات المعيشة ومعدلات الفقر بين الريف والمدن.