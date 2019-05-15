شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستورد 34 مليار متر مكعب من المياه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغطى المياه أكثر من ثلثى الكوكب، ولكن تمثل المياه العذبة التى يسهل الوصول إليها والتى توجد فى الأنهار والبحيرات والأراضى الرطبة ومستودعات المياه الجوفية أقل من 1% من إمدادات المياه فى العالم. ومع تزايد عدد سكان العالم، فأن الطلب على المياه - من أجل الشرب والصرف الصحى والزراعة وإنتاج الطاقة - من بين الاستخدامات الكثيرة الأخرى، يتزايد أيضا، وفى الوقت نفسه، يؤدى النشاط البشرى وتغير المناخ إلى تعطيل دورات المياه الطبيعية، مما يضع النظم الإيكولوجية للمياه العذبة تحت ضغوط، ويشكل التلوث وتطوير البنية التحتية واستخراج الموارد تحديات إضافية. وفى التقرير التالى نرصد 5 معلومات عن الوضع المائى فى مصر.. 1- مصر ضمن دول العالم التى تواجه تحديات فيما يخص المياه بسبب التغيرات المناخية. 2- 97 % من أراضى مصر صحراء. Advertisements 3- 97 % من موارد مصر المائية تنبع من خارج الحدود . 4- الموارد المائية غير كافية لسد الاحتياجات المطلوبة فى كل القطاعات. 5- يتم إعادة استخدام المياه لسد الاحتياجات، واستيراد 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية فى صورة منتجات غذائية وذلك بحسب تأكيدات رسمية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تستورد 34 مليار متر مكعب من المياه.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.