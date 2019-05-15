شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أراء القراء حول تراجع حالات الغش بالامتحانات بعد تركيب كاميرات مراقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع تراجع حالات الغش بالامتحانات بعد تركيب كاميرات مراقبة باللجان"، وتباينت أراء القراء حول تراجع حالات الغش بالامتحانات بعد تركيب كاميرات مراقبة. وتوقع 48 % من القراء تراجع حالات الغش بالامتحانات بعد تركيب كاميرات مراقبة، بينما رأى 50% من القراء عدم تراجع حالات الغش بالامتحانات بعد تركيب كاميرات مراقبة، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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