تعرف على جهود الحكومة فى مجال الصرف الزراعى للحفاظ على المياه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى الحكومة ممثلة فى الجهات المختصة الحفاظ على كل قطرة مياه من الهدر والعمل على إعادة استخدامها أكثر من مرة فى ظل الندرة المائية التى تعانى منها مصر، لذلك تم وضع استراتيجية فى مجال الصرف العام والمكشوف لإنشاء وتعميق المصارف المكشوفة العامة فى الوجهين القبلى والبحرى ومناطق الاستصلاح، وكذلك تنفيذ مشروعات للصرف الزراعى. وفى التقرير التالى نوضح الجهود التى تقوم بها الحكومة.. 1- تم الانتهاء من إنشاء مصارف عامة ومكشوفة فى زمام قدره 7.2 مليون فدان. 2- توسيع وتعميق مصارف عامة ومكشوفة بمناطق الاستصلاح فى زمام 0.8 مليون فدان بتكلفة إجمالية قدرها 4 مليار و687 مليون جنيه. Advertisements 3- جارى إعادة توسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة وتنفيذ أعمال صناعية مثل الكبارى والهدارات والبدالات. 4- تضمنت خطة الحكومة إنشاء وتوسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة فى زمام قدره 10 آلاف فدان بتكلفة تقديرية 495 مليون جنيه. 5- تم تنفيذ مشروعات صرف مغطى فى زمام 5.998 مليون فدان حتى نهاية فبراير الماضى باستثمارات إجمالية نحو 4 مليار و673 مليون جنيه.

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