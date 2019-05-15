شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: احتياطي السكر 14.5 ألف طن.. ويكفي لـ6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استعرض الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، الاحتياطي الاستراتيجي من السكر على مستوى المحافظة، مؤكدا أن المخزون الاحتياطي يكفي لـ6 أشهر.
قال المحافظ أثناء استقباله المهندس عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، إن هذا الرصيد «لا يمكن بأي حال المساس به في أي وقت إلا بعد موافقة الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، وطبقا للاحتياجات الحقيقية للمحافظة».
أضاف أن «الرصيد الأساسي بلغ 8169 طن سكر، إضافة إلى 6420 طن معبأ، ليصل بذلك إجمالي المخزون الاحتياطي من السكر 14 ألف و589 طن سكر.
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