شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأربعاء.. الأخبار المتوقعة 15 مايو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة، بالإضافة إلى مناقشة مشروع الموازنة للوزارات المختلفة.

تنطلق في مدينة مانشستر الإنجليزية منافسات بطولة العالم للتايكوندو، حيث تشارك مصر في البطولة بـ 8 لاعبين يتقدمهم البطلان العالميان سيف عيسى وهداية ملاك .

ينظم مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات (كايسيد) «منتدى قرطبة للشباب»، الذي ينطلق في مدينة قرطبة بإسبانيا ويستمر 3 أيام، بهدف تدريب 30 شابًا من أكثر من 20 دولة حول العالم على بناء السلام في مجتمعاتهم من خلال تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان المختلفة.

يقوم رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (كبير المشرعين الصينيين) لي تشان شو بزيارة رسمية إلى كل من النرويج والنمسا والمجر، تستمر حتى 24 مايو الجاري، حيث يقوم لي تشان شو بالزيارة بناء على دعوة كل من رئيسة البرلمان النرويجي تون ويلهيلمسين تروين، رئيس المجلس الوطني النمساوي وولفجانغ سوبوتكا، رئيس المجلس الاتحادي النمساوي إينجو أبي، رئيس البرلمان المجري لازلو كوفر.

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تتوجه وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للقاء نظيرها الأمريكي وعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع أعضاء الكونجرس، ومن المقرر أن تتركز المحادثات بين فريلاند والممثل التجاري للولايات المتحدة بوب لايتيزر على الإجراءات التجارية المستمرة للصين ضد البلدين.

يقوم وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليدس بزيارة رسمية إلى كازاخستان، حيث سيبحث مع نظيره الكازاخي بيبوت أتامكولوف المشكلة القبرصية والأعمال الحالية التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما سيوقع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية ومعاهدة تجنب الازدواج الضريبي.

تستضيف منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ولمدة 3 أيام، الندوة العالمية لانجراف التربة (GSER19) تحت شعار (أوقف انجراف التربة من أجل إنقاذ مستقبلنا) والتي تهدف إلى ترجمة الأدلة العلمية والسياساتية إلى قرارات وإجراءات لتقليل انجراف التربة من أجل زيادة الأمن الغذائي وخدمات النظام البيئي وتعزيز إعادة تأهيل الترب المنجرفة.

يشهد محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم، لقاء الأسرة المصرية على سحور رمضان، في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، بقاعة الندوات بمكتبة مصر العامة بالمنصورة.

يحتفل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، باليوم العالمي للأسرة، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، ويجري الاحتفال به يوم 15 مايو من كل عام، للدعوة إلى الاهتمام بالأسرة.