اللجان النوعية بمجلس النواب تواصل اجتماعتها اليوم وغدا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة، بالإضافة إلى مناقشة مشروع الموازنة للوزارات المختلفة.

وتستكمل لجنة "التعليم والبحث العلمي" مناقشة ما يخص الهيئات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020.

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وتناقش لجنة "الخطة والموازنة" موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

كما تناقش اللجنة موازنة وزارة النقل والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

وتستأنف لجنة "الخطة والموازنة" اجتماعتها يوم الخميس لمناقشة موازنة وزارة التضامن الاجتماعي والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.