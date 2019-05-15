"تسجل 39 اليوم وتبلغ ذروتها غدًا".. الأرصاد توضح سبب ارتفاع حرارة الجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية والمتوقع أن تبلغ ذورتها غدًا الخميس، جاءت نتيجة تأثر البلاد بكتلة هوائية قادمة من الجزيرة العربية ومن امتداد منخفض السودان.

وأضاف شاهين - في تصريح لمصراوي - أن الكتلتين المشار إليهما مرتفعتي الحرارة، موضحًا: "الكتلتان يسببان رياح شمالية شرقية وجنوبية شرقية مرتفعة الحرارة نظرًا لارتفاع حرارة المصدر - الجزيرة العربية ومنخفض السودان".

وأشار إلى أن اعتدال الطقس، خلال الفترة الماضية، كان نتيجة تأثرنا بكتلة هوائية قادمة من أوروبا إلا أنها انتهت، لافتًا إلى أنه من الصعب حاليًا إعلان موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة رغم توقع الهيئة بانخفاض الدراجات بقيم تتراوح ما بين 3 لـ 4 درجات الجمعة المقبل.

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وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها، حيث تصل على القاهرة اليوم "39" درجة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة.

وعن حالة الموج في البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.