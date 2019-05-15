اليوم.. السيسي يفتتح محور روض الفرج و"امتداد المشير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددًا من المشروعات القومية أبرزها امتداد محور المشير، ومحور روض الفرج.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المشروع تم تنفيذه تحت إشراف وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع شركات وطنية مصرية، لإنجاز أعرض كوبرى ملجم بالعالم، والذي أنشئ أعلى نهر النيل، لربط جزيرة الوراق بمنطقة شبرا، والذي يساهم في تحقيق طفرة نوعية كبيرة بالحركة المرورية داخل القاهرة.
وكان الرئيس السيسي، تفقد منتصف أبريل الماضي، محور روض الفرج، حيث شهد وضع الجزء الأخير من الكوبري.
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