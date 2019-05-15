أخبار مصر | حواس عن أزمة تمثال الأقصر: "هناك خطأ بالترميم والمنتقدين ليس لهم إنتاج سوى على الإنترنت" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حواس عن أزمة تمثال الأقصر: "هناك خطأ بالترميم والمنتقدين ليس لهم إنتاج سوى على الإنترنت" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات المعروف، في حوار له مع الخليج 365، عن أزمة تمثال رمسيس الثاني بمعبد الأقصر، إننا لا يمكن أن ننكر أنه كانت هناك أخطاء في ترميم التمثال ووزارة الآثار أقرت بهذا.

وأضاف حواس أن أخطاء الترميم واردة ويمكن إصلاحها بدليل أن وزارة الأثار اعترفت بالخطأ وتقوم حاليًا بإصلاحه.

وعن الانتقادات التي تم توجيهها لمكان التمثال قال حواس "كل ما قيل عن التمثال للأسف قاله أناس ليسوا متخصصين وهو نوع من النكاية في الأثار، وعندما رأيت التمثال والهوجة التي حدثت حوله، وهو ليس تخصصي الدقيق ولا أستطيع أنا كزاهي حواس أن أقول هل التمثال في مكانه الصحيح أم لا؟ فقمت بالتواصل مع الوحيد في العالم الذي درس هذا الموضوع واسمه راي جونسون مدير معهد شيكاغو، معه أمريكي آخر اسمه لانا بيل حاصل علي دكتوراة في معبد الأقصر"

وتابع حواس "جونسون قال لي أتينا بتمويل لترميم التمثال من السفارة الأمريكية، ولا يمكن لي ولا للسفارة الأمريكية أن نشترك في مشروع خطأ والمعبد كان له بلان موضوعة بهذه التماثيل، وبلان ثاني بالتمثال في الناحية الغربية لأمنحتب الثالث وهذا التمثال احتمال أن يكون لحور محب في الوضع الاوزيري وفي مكانه الصحيح تمامًا"

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وعن الضجة حول التمثال قال حواس "إزاي أثري يطلع ويقول ما ناخدش بكلام الأجانب لأنهم مثل هيرودوت الذي قال أن بنت خوفو كانت تعمل بالدعارة، كلنا اتعلمنا علي يد الأجانب علم المصريات وللأسف لا توجد مدرسة مصرية في الأثار، و 70‎%‎ من العاملين في الآثار تعلموا علي يد الأجانب ولا نستطيع أن نقلل من علمهم"

وعلق حواس على حال علماء الآثار في مصر قائلًا "للأسف الشديد لدينا هنا في مصر عالم الأثار اللي صوته عالي وعالم الآثار الذي يكتب على الإنترنت والفيس بوك، ولكن عالم الآثار في أي مكان في العالم هو أنتج إيه، بمعنى، كتب إيه ونشر إيه ومقالاته إيه، وللأسف بعض الذين هاجموا مكان التمثال، مقالاته لا تتعدى 9 مقالات نال بها ترقية أستاذ، كما أنه لم يعمل في معبد الأقصر كي آخذ بكلامه، وتابع حواس لو كان هناك خطأ في المكان كنت سأقول ذلك، ولكن لا يوجد"

جن اء ذلك خلال الحوار الذي أجرته كاميرا الخليج 365 مع الدكتور زاهي حواس حيث تحدث عن عدد من الأمور على الساحة الأثرية المصرية، وعن الإنجازات التي قام بها على مدى 50 عام في خدمة الآثار المصرية، ويتم نشر الحوار على شكل حلقات متتالية.