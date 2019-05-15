تعرف على أخطر أحراز "خلية ميكروباص حلوان" الإرهابية × 7 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان، بعد نظر 34 جلسة فى الدعوى.

وخلال 4 جلسات فضت المحكمة أحراز القضية، والتى أظهرت خطورة التنظيم الإرهابى الذى يضم المتهمين والأحراز التى ضبطت بحوزة المتهمين. 1 ـ الأحراز ضمت 6 بنادق آلية و7 مسدسات و23 خزينة، 238 طلقة متنوعة. 2 ـ ضمت الأحراز جهازين لا سلكى و3 بطاريات ضبطت بحوزة المتهم أحمد سلامة. 3 ـ عرضت المحكمة ملابس عسكرية بحوزة المتهمين. Advertisements 4 ـ وضمت الاحراز أسلحة بيضاء عبارة عن 3 خناجر. 5 ـ عرضت المحكمة اعلام لتنظيم داعش الإرهابى ضبطت فى المقر التنظيمى للخلية بمايو. 6 ـ عرض فيديوهات تظهر لحظة إطلاق النار من سيارة ربع نقل على السيارة الميكروباص كانت تقل معاون مباحث حلوان و7 أمناء شرطة والذين استشهدوا فى الحادث. 7 ـ عرض مظروف بداخله منشورات تحريضية وكتب تتناول الفكر المتطرف. ويذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.

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