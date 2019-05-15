شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: القوات المسلحة عبرت بمصر 3 مرات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن القوات المسلحة عبرت بمصر 3 مرات: الأول في ليلة العاشر من رمضان في سبيل الحفاظ على أرض الوطن والعبور به إلى بر الأمان، والثاني حين أنقذتها من براثن الجماعات الارهابية والمتطرفة، والثالث بافتتاح أنفاق قناة السويس الجديدة.
أضاف خلال الملتقى الفكرى الأول في بني سويف، مساء الثلاثاء، أن «هذا البلد سيظل بخير بهذا الإقبال على الله وعلى دين الله، وعلى الملتقيات الدينية، وهذا الشعب لا يهزم بإذن الله تعالى طالما أهل الخير موجودون في المساجد وفى كل مكان».
تابع: «الدولة المصرية عادت أقوى مما كانت سواء على مستويات الاقتصادية أم على سائر المستويات الأخرى الثقافية والحضارية، ومصر تخوض حربا ضروسا نيابة عن العالم كله في مواجهة الإرهاب ونشر الفكر الوسطى للإسلام والوقوف أمام الفكر المتطرف».
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