شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يكشف تفاصيل مقترح استغلال 51 فدانًا في الزراعات المحمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، إنه عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أثناء افتتاحه المشروع القومي للصوب الزراعية في العاشر من رمضان، مقترحًا لاستغلال 51 ألف فدان في الظهير الشرقي للمحافظة فى مشروع المحميات الزراعية.

أكد المحافظ أنه جرى إعداد خطة لاستثمار أراضي الدولة في دائرة المحافظة لتحقيق نقلة تنموية في مختلف المجالات، مؤكدًا أن المحافظة تمتلك ميزات نسبية في هذا الشأن، نظرا لما يتوافر بها من أراضٍ متميزة في الاستثمار الزراعي والصناعي والسياحي.

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أضاف، خلال افتتاح أول ملتقى فكري في المحافظة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الثلاثاء، أن «المحافظة تشهد في الفترة الأخيرة تقدما ملحوظا في مجالات البنية الأساسية من خلال المشروعات القومية التي حظيت بها بني سويف في مجالات الطرق والكهرباء وتكنولوجيا المعلومات وغيرها».

أوضح أنه بعد أيام من عرض مقترحه على الرئيس وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واللواء محمد عبد الحي، رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية بالهيئة الهندسية، توالت الزيارات من الجهات المعنية لدراسة إمكانية تنفيذ المشروع.

أشار المحافظ إلى أنه استقبل وفدًا من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمساحة العسكرية والشركة الوطنية للزراعات المحمية، الأسبوع الماضي، لبحث المستجدات في مقترح إمكانية تنفيذ مشروع الزراعات المحمية على مساحة لا تقل عن 15 ألف فدان.

أضاف أن الوفد عاين مساحة 51 ألف فدان بالظهير الصحراوي الشرقي لمركزي ببا والفشن لاختيار المواقع المناسبة لتنفيذ المشروع، وتم الاتفاق على عمل الرفع المساحي ودراسة التربة لتحديد أنواع الزراعات الملائمة بالمنطقة، بهدف إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وتحديد آليات وخطوات تنفيذه، والذي يأتي ضمن أجندة المحافظة التنموية وفي اطار خطة الدولة ورؤية «مصر 2030».