شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة التشكيلي سامي رافع مصمم نصب «الجندي المجهول» عن 88 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين وفاة الفنان سامي رافع، الثلاثاء، عن 88 عاما، بعد مشواره طويل قدم خلاله أعمالا خلدت ذكريات وطنية نادرة منها النصب التذكاري للجندي المجهول.

ذكرت النقابة التي كان رافع أحد مؤسسيها أن العزاء سيقام، الأربعاء، في مقر النقابة في حرم دار الأوبرا، ونعاه أتيليه القاهرة ووصفه بأنه «علامة في تاريخ الفنون المعاصرة».

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ولد رافع عام 1931 وتخرج في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة وسافر بعد ذلك في منحة لدراسة الديكور في فيينا قبل أن يعود لاستئناف مشواره الأكاديمي في مصر.

شارك في عشرات المعارض داخل مصر وخارجها واقتنت أعماله العديد من المتاحف والمؤسسات والهيئات الكبرى في مصر وألمانيا والنمسا كما أصدر بعض المؤلفات بمجال الفن التشكيلي.

يبقى عمله الأبرز الذي نال عنه الجائزة الأولى من الدولة هو النصب التذكاري للجندي المجهول الذي يخلد شهداء حرب الاستنزاف وحرب السادس من أكتوبر عام 1973.