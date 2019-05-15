%2.8 معدل الإصابة بفيروس سى بـ100 مليون صحة.. و4% ثبوت الأجسام المضادة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن معدل الإصابة الفعلية بفيروس سى بلغ 2.8% بينما بلغ معدل ثبوت الأجسام المضادة فى المواطنين المفحوصين خلال مبادرة 100 مليون صحة 4% فقط .
وقال المهندس أيسم صلاح، إنه جارى صرف العلاج لجميع المرضى واستكمال تحاليل الحمض النووى pcr للتأكد من وجود الإصابة بفيروس سى من عدمها، وتابع: إجراءات صرف الدواء منتظمة وهناك مخزون استراتيجى كامل يكفى لجميع المرضى .
وأضاف، أن مبادرة 100 مليون صحة مستمرة فى 305 نقاط ثابتة على مستوى الجمهورية، كفرصة أخرى للمواطنين لكى يتموا فحصهم والكشف عن إصابتهم بفيروس سى من عدمه، وكذلك الأمراض غير المعدية.
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