10 معلومات عن قطار الملك فاروق بعد خروجه من الخدمة منذ عام 1967

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 فى 10 معلومة كل ما تريد معرفته عن قطار الملك فاروق المهمل من قبل السكة الحديد منذ عام 1967، والذى مقترح إعادة تشغيله مجددًا: 1ـ صنعته شركة فيات للسيارات عام 1950 لصالح الملك فاروق. 2ـ لم يعمل فى الخدمة سوى عامين. 3ـ تم إيقاف تشغيله مع إنهاء الحكم الملكى وقيام ثورة 23 يوليو ضد الملك فاروق. 4ـ منذ ثورة 23 يوليو تم تعطيل القطار ولم يتم الاستفادة به بأى شكل. Advertisements 5ـ تشغيله مجددا يحتاج إلى إعادة تأهيل كامل لاستعادة صلاحيته الفنية. 6ـ موجود حاليا ورش عنابر بولاق بالسبتية. 7ـ مقترح إعادة تشغيله يخدم حركة السياحة. 8ـ يتكون من كابينتين جرار أحدهما أمامية والأخرى خلفية ملحقين بالعربة الأمامية والعربة الخلفية. 9ـ العربة الأولى من القطار تضم كابينة جرار وصالون ومكان انتظار للحرس والمرافقين للملك خلال رحلته بالقطار والأمر نفسه بالنسبة للعربة الأخيرة. 10ـ العربة الوسطى من القطار تضم غرفة النوم والمطبخ، إلا أن أغلب محتويات عربات القطار سرقت.

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