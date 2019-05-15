مصر | "الزبائن وصاحب الكافيه".. السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الزبائن وصاحب الكافيه".. السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة في السيطرة على مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص وصاحب كافيه شهير بالحي الأول بمدينة 6 اكتوبر، وتمكنت القوات من ضبط عددا من طرفي المشاجرة وجار ضبط باقي المشاركين في الواقعة، والأسلحة النارية المستخدمة في التشاجر، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكانت سيطرت حالة من الذعر والخوف على أهالي مدينة 6 أكتوبر، إثر نشوب مشاجرة بين عدد من الاشخاص، وإطلاق أعيرة نارية وتحطيم إحدي الكافيهات الشهيرة بالحي الاول، بدائرة قسم شرطة اول 6 اكتوبر.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، بأنه نشبت مشاجرة بين صاحب كافيه شهير بالحي الأول بمدينة 6 اكتوب، وعدد من الأشخاص "زبائن بالكافيه"، وقام الطرف الثاني، بتحطيم الكافيه، وإطلاق أعيرة نارية.

وأوضح المصدر، أن قوة أمنية انتقلت لمكان البلاغ برئاسة العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع اكتوبر، والمقدم عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، للسيطرة على المشاجرة وتمكنت من ضبط عددا من طرفيها، والأسلحة المستخدمة في التشاجر، وجارِ التحقيق معهم لمعرفة سبب نشوب المشاجرة، للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط باقي طرفي المشاجرة.