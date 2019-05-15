مصر | عاجل.. نشوب مشاجرة وتحطيم كافيه شهير بـ"الأسلحة النارية" في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نشوب مشاجرة وتحطيم كافيه شهير بـ"الأسلحة النارية" في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت حالة من الذعر والخوف على أهالي مدينة 6 أكتوبر، إثر نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وإطلاق أعيرة نارية وتحطيم إحدى الكافيهات المعروفة بالحي الاول، بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، بأنه نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالحي الأول بمدينة 6 أكتوبر، وحطم أحد طرفي المشاجرة كافيه شهير، وإطلاق أعيرة نارية.

وأوضح أن قوة أمنية انتقلت لمكان البلاغ برئاسة العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، والمقدم عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، للسيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، ومعرفة سبب نشوبها للوقوف على ملابسات الواقعة.