مصر | "وفاة والدتها ومحاولتين انتحار".. مفاجآت حول العثور على جثة فتاة مشنوقة بالحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وفاة والدتها ومحاولتين انتحار".. مفاجآت حول العثور على جثة فتاة مشنوقة بالحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تفاصيل العثور على جثة فتاة معلقة بمروحة السقف داخل غرفتها بالحوامدية، وتبين إنتحارها لمرورها بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، بسبب مرض والدتها بمرض السرطان ووفاتها متأثرة باصابتها، مشيرة بأن المتوفاة حاولت الإنتحار مرتين قبل ذلك لكنها فشلت، واليوم أقدمت على الإنتحار عن طريق شنق نفسها بمروحة السقف.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، على جثة فتاة، مشنوقة ومعلقة بالمروحة داخل غرفتها، بأحد العقارات بمركز شرطة الحوامدية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من شرطة النجدة، بالعثور على جثة فتاة مشنوقة داخل غرفتها بأحد المنازل بدائرة المركز.

وإنتقل العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، والقوة المرافقة لهما لمكان البلاغ، وعثر على جثة ريم عصام، 26 سنة، معلقة من رقبتها بمروحة السقف، وترتدي كامل ملابسها، ولا يوجد بها أيه إصابات ظاهرية سوي وجود حز وإحمرار حول رقبتها.

وتوصلت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، إلى أن المتوفاة كانت تمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، وعدم وجود شبهة جنائية في وفاتها، وتم التحفظ على الجثة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.