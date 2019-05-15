مصر | معلقة بـ"مروحة السقف".. العثور على جثة فتاة داخل غرفتها في الحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معلقة بـ"مروحة السقف".. العثور على جثة فتاة داخل غرفتها في الحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، على جثة فتاة، مشنوقة ومعلقة بالمروحة داخل غرفتها، بأحد العقارات بمركز شرطة الحوامدية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان تلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من شرطة النجدة، بالعثور على جثة فتاة مشنوقة داخل غرفتها بأحد المنازل بدائرة المركز.

وإنتقل العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، والقوة المرافقة لهما لمكان البلاغ، وعثر على جثة ريم عصام، 26 سنة، معلقة من رقبتها بمروحة السقف، وترتدي كامل ملابسها، ولا يوجد بها أيه إصابات ظاهرية سوي وجود حز وإحمرار حول رقبتها.

وتوصلت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، إلى أن المتوفاة كانت تمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، وعدم وجود شبهة جنائية في وفاتها، وتم التحفظ على الجثة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

المعاينة الأولية تكشف عن سبب نشوب حريق بمقر مأمورية ضرائب جنوب الجيزة

كشفت معاينة رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، لموقع حريق مقر مأمورية ضرائب جنوب الجيزة، أن ماس كهربائي بوحدة التكييف المتواجدة بالمقر، وراء نشوب الحريق.

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كان اندلع حريق بمقر مأمورية ضرائب جنوب الجيزة، بالمهندسين، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق دون وقوع أيه خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة، باندلاع النيران بمقر مأمورية ضرائب جنوب الجيزة، بالمهندسين، دائرة قسم شرطة العجوزة

وتم الدفع بقوات الحماية المدنية، وصحبتهم سيارات الإطفاء، وقوة أمنية من قسم شرطة العجوزة، بإشراف العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، وبرئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، والرائد عمرو فاروق معاون مباحث القسم، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أيه خسائر بشرية

وأجرى قوات الحماية المدنية عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخري، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطارمدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات

