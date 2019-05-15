أخبار مصر | الإخوان الإرهابية تنقلب على قنواتها.. أسباب الخصومة بين الأمين العام ومنابر إسطنبول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإخوان الإرهابية تنقلب على قنواتها.. أسباب الخصومة بين الأمين العام ومنابر إسطنبول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف طارق أبو السعد، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، الأزمة القائمة بين الإخوان الإرهابية وقنواتها فى إسطنبول، مؤكدًا أن هناك خلافًا ضخمًا بين محمود حسين الأمين العام للإخوان، وقناة مكملين الإخوانية بعدما انتقدت القناة تصرفات عواجيز الإخوان.

وقال الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن خلافات الإخوان الإرهابية لم ولن تنتهى، حيث إن محمود حسين – الأمين العام للإخوان - تحوم حوله الكثير من الشبهات بالنسبة لشباب الإخوان وهو شخص متكبر شديد الاغترار بنفسه.

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ولفت طارق أبو السعد، إلى أن رفض محمود حسين لميكرفون قناة "مكملين" الإرهابية هي إشارة إلى الإخوان بعدم متابعة القناه، متوقعا أن توجه قيادات الجماعة الكبرى للعاملين بقناة "مكملين"، اتهامات بالعمالة والخيانة وهى التهمة الثابتة عند الإخوان فى مهاجمة أعضائها من ذوى الاعتراضات.

وأشار الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إلى أن سبب الخصومة تعود إلى أن انتقادات حادة طالت محمود حسين وخصوصًا فيما يخص التمويل داخل الإخوان وطريقة إنفاقه، مستطردًا: هناك منعمون فى الإخوان وهناك المغضوب عليهم والضالين من شبابهم.

وكان عصام تليمة عضو مجلس شورى جماعة الإخوان فى تركيا، فى تصريحات له عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك"، إن حفل إفطار جماعة الإخوان الإرهابية فى تركيا، شهد موقفًا غريبًا على يد محمود حسين – الأمين العام للإخوان، حيث أزاح ميكرفون قناة (مكملين)، لأنه مصنف القناة إن فيها مذيعين ينقدوه.