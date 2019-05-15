شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق موقع التقدم للمدارس المصرية اليابانية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة، إنه طبقًا لإعلان باب التقدم على المدارس المصرية اليابانية، من المقرر أن ينتهى التقدم اليوم الأربعاء، فيما بدأ تسجيل التقدم 1 مايو الجارى أى لمدة 15 يومًا.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيحدد موعد غلق باب التقدم على المدارس المصرية اليابانية اليوم الأربعاء، ومن المحتمل زيادة المدة المحددة واستمرار التقدم لعدة أيام أخرى مقبلة.

وأوضحت المصادر، أن الموقع استقبل آلاف من طلبات التقدم إلكترونيًا منذ فتح باب التقدم وحتى الآن.

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وكان قد جرى فتح باب التقدم للطلاب فى المدارس اليابانية للعام الدارسى الجديد 2019/2020، الأربعاء 1 مايو 2019، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للوزارة والمدارس اليابانية.

وشمل التقدم صفوف رياض الأطفال KG1 وKG2 إضافة إلى الصف الأول الابتدائى والصف الثانى الابتدائى، على أن يجرى الإعلان عن شروط التقدم الجديدة من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة.

وكان قد تم افتتاح 35 مدرسة فى 21 محافظة خلال العام الدراسى 2018/2019، والتى تدرس المنهج المصرى الجديد، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التى تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعى.