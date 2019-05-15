انت الان تتابع شيخ الأزهر: الإسلام حث الزوجة على التزين لزوجها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أحمد الطيب شيخ الأزهر

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، في برنامجه اليومي خلال شهر رمضان (حديث شيخ الأزهر)، إن الإسلام حث الزوجة على التزين لزوجها، بحيث تكون دائما في صورة تدخل السرور على قلبه، ويشعر بالسكن الذي ذكره القرآن الكريم، مضيفا أن قوله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، آية لها أبعاد عميقة في بناء المجتمع الإسلامي.

وأوضح الطيب أن الآية تبين أن المرأة من الرجل، فالله خلق حواء من آدم (خلق لكم من أَنفسكم أَزواجا)، ثم قال (لتسكنوا إليها)، أي يسكن في قلبها وتسكن في قلبه، وتكون هي المكان الذي يشعر فيه بذاته ويستعيد فيه قواه، كما عبر القرآن أيضا عن هذا المعنى بقوله تعالى: "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن" فالزوج والزوجة كل

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