السيسي: نسعى لإيجاد حلول إفريقية لمشكلاتنا

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الرئيس: نساند مختلف الجهود التي تستهدف تحقيق تطلعات شعب جنوب السودان نحو الاستقرار والتنمية.. كما أن الاستقرار والسلام في السودان له أهمية خاصة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، تابو مبيكي رئيس جنوب إفريقيا الأسبق رئيس آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بالسودان وجنوب السودان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة. وأكد السيسي الأولوية التي توليها مصر، خاصة خلال رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، لمعالجة مختلف ملفات السلم والأمن بالقارة، من خلال تطوير بنية السلم والأمن الإفريقية بشكل متكامل، عن طريق تعزيز الدبلوماسية الوقائية وآليات الإنذار المبكر والوساطة على مستوى الاتحاد الإفريقي لإيجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية.

وشدد السيسي على أهمية دعم برامج إعادة الإعمار والتنمية وبناء المؤسسات الوطنية في مرحلة ما بعد النزاعات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استعرض -خلال اللقاء- الجهود التي تقوم بها مصر في هذا الإطار لدعم استعادة الأمن والاستقرار في عدد من الدول الإفريقية الشقيقة، مرحبا

وشدد السيسي على أهمية دعم برامج إعادة الإعمار والتنمية وبناء المؤسسات الوطنية في مرحلة ما بعد النزاعات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استعرض -خلال اللقاء- الجهود التي تقوم بها مصر في هذا الإطار لدعم استعادة الأمن والاستقرار في عدد من الدول الإفريقية الشقيقة، مرحبا بزيارة مبيكي للقاهرة. وأضاف المتحدث أن السيسي أعرب عن التقدير لمختلف الجهود التي يبذلها مبيكي في هذا الخصوص، لافتا إلى تطلع مصر للتعاون معه في دعم جهود الآلية الإفريقية رفيعة المستوى، وتطوير عملها على نحو يكلل جهوده بالنجاح. Advertisements وأوضح أن الرئيس أكد الأهمية الخاصة التي توليها مصر لدعم الاستقرار والسلام في السودان، في ضوء العلاقات الأزلية التي تربط بين البلدين، منوها بالجهود المصرية في هذا الإطار، خاصة القمة التشاورية التي استضافتها القاهرة للشركاء الإقليميين للسودان، في أبريل الماضي، بهدف تعزيز التنسيق الإقليمي، وإيجاد أرضية تقوم على فهم واضح من قبل الأطراف الإقليمية المعنية للتطورات على الساحة السودانية، إلى جانب بحث سبل تقديم المعاونة والمؤازرة للسودان لمساعدته على إنهاء المرحلة الانتقالية بنجاح والوفاء بطموحات الشعب السوداني المشروعة. وأكد السيسي مساندة مصر لمختلف الجهود التي تستهدف تحقيق تطلعات شعب جنوب السودان نحو الاستقرار والتنمية، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود لدعم تنفيذ اتفاق السلام المنشط في جنوب السودان، وذلك باعتباره يمثل مرجعية أساسية في الحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد، مستعرضا الجهود والمساعدات المصرية. وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مبيكي أشاد بالدور المصري المقدر والدؤوب في دعم جهود صون السلم والأمن في إفريقيا، والوفاء بمبادرة "إسكات البنادق" في القارة بحلول عام 2020، والذي تعاظم مع رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، مؤكدا أهمية مصر وثقلها كفاعل رئيسي في إرساء دعائم العمل الأفريقي المشترك، أخذا في الاعتبار أن الرئاسة المصرية تأتي خلال مرحلة دقيقة من عمر الاتحاد والتي تفرض بدورها تحديات ضخمة. كما عرض مبيكي أنشطة الآلية الإفريقية رفيعة المستوى لتثبيت الأمن والاستقرار في السودان وجنوب السودان، مثمنا الجهود المصرية الحثيثة في هذا الصدد، خاصة في ضوء الروابط التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمعها بالبلدين على المستويين الشعبي والرسمي، الأمر الذي تجلى في الدعم المصري المؤثر لعملية السلام في جنوب السودان، فضلا عن استضافة مصر للقمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان، والتي شهدت مشاركة رفيعة المستوى من الزعماء الأفارقة، وساهمت بوضوح في بلورة تصور إفريقي مشترك للتعامل مع المستجدات الراهنة على الساحة السودانية، وتأكيد كامل التضامن مع السودان بغية النجاح في تحقيق استحقاق المرحلة الراهنة. وأضاف متحدث الرئاسة أن اللقاء تطرق أيضا إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية الأخرى، وفي مقدمتها أمن البحر الأحمر، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، إذ تم التوافق حول تكثيف التنسيق والتشاور في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.

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