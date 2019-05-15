شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء السعودى يقر نظامًا جديدًا للإقامة للمغتربين وفقا لرؤية 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء السعودى، أمس الثلاثاء، على نظام الإقامة المميزة، وذلك فى جلسته التى عقدها برئاسة العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكان مجلس الشورى السعودى وافق على مشروع نظام الإقامة المميزة التى تخص المقيمين فى السعودية، وذلك بعد موافقة 76 عضوًا من أعضاء المجلس مقابل معارضة 55 عضوًا.

ووفق التفاصيل المتاحة حول نظام الإقامة المميزة فإنه يتفرع إلى فرعين، هما إقامة دائمة غير محددة المدة، وإقامة مؤقتة لسنة واحدة قابلة للتجديد، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية وإنشاء مركز يسمى مركز الإقامة المميزة.

Advertisements

وبحسب صحيفة الاقتصادية السعودية، يتضمن النظام شروطا لمنح الإقامة المميزة فى المملكة أبرزها وجود جواز سارى المفعول مع وجود الملاءة المادية، وتقرير صحى يثبت خلوه من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها، وسجل جنائى خال من السوابق.

يأتى إقرار نظام الإقامة المميزة من ضمن "رؤية المملكة 2030" التى تتضمن فتح مجال الاستثمار والنشاط التجارى لغير السعوديين، بما يساعد فى تنمية القطاع الخاص.