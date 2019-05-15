شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "مباشر قطر" تفضح خطط أردوغان لاختراق الدول الإفريقية بمعاونة "تميم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إنه لا يزال نظام رجب أردوغان يحاول اختراق الدول الإفريقية عبر الوسائل الممكنة، مستعينًا فى هذه المهمة الخبيثة بتنظيم الحمدين، الذى يعاونه فى اختراق الدول العربية على اعتبار أنه أقرب من تركيا إلى هذه الدول، هذا بالإضافة إلى استخدام الإخوان وأحزابهم السياسية فى اختراق الدول الإسلامية.

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وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية: "النظام التركى من خلال استخدام الإخوان والحمدين، يعمل على التمدد فى القارة السمراء تحقيقًا لإستراتيجيته التوسعية، التى يطمح من خلالها أردوغان أن يستعيد إمبراطورية أجداده المفقودة، مستغلاً حالة الضعف التى تعيشها الكثير من دول القارة الإفريقية".

وأكد التقرير أن التمدد التركى الذى استهدف السودان تحت قيادة الرئيس السابق عمر البشير، من خلال الضرب على وتر الانتماء إلى الإخوان، وتشجيع المشروع الإسلامي، لا يزال يحاول الوصول إلى المزيد من دول منطقة القرن الإفريقى، ضمن خطة مشبوهة تستهدف الإضرار بالأمن القومى العربى.