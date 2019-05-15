شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة القومية للأنفاق تدرس عرضًا صينيًا لتنفيذ مشروع مترو الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة، عن تلقى الهيئة القومية للأنفاق عرضًا صينيًا لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المارة بشارع الهرم، بعد تعثر المفاوضات مع الجانب اليابانى لتنفيذ هذا المشروع، ورفض العرض اليابانى المقدم بسبب المغالاة فى أسعار التنفيذ.



يذكر أن المرحلة الأولى من الخط الرابع تمتد بطول 19 كيلو مترًا وعدد 17 محطة نفقية، منطلقة من المحطة التبادلية بجوار ورشة الخط الرابع غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بحدائق الأهرام والمتحف المصرى الكبير وميدان الرماية، متجهة إلى شارع الهرم حتى محطة الجيزة، لتتقاطع مع الخط الثانى للمترو، وتمتد بعد ذلك إلى محطة الملك الصالح، لتتقاطع مع الخط الأول للمترو، وصولا حتى محطة الفسطاط، وتشمل محطات حدائق الأشجار وحدائق الأهرام والنصر والمتحف الكبير وميدان الرماية والأهرام والمريوطية والعريش والمطبعة والطالبية ومدكور والمساحة والجيزة حيث الربط مع الخط الثانى للمترو، ومحطات ميدان الجيزة والروضة والملك الصالح حيث الربط مع الخط الأول، ومحطة الفساط.