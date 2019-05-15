الحرارة تصل 42 درجة.. توقعات حالة طقس خلال الـ48 ساعة المقبلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل الموجة الحارة ذروتها على كافة أنحاء الجمهورية بداية من الأربعاء وتستمر حتى الخميس المقبل، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، وسط تحذيرات للمواطنين بتوخى الحذر وتجنب التعرض المباشر للشمس والإكثار من شرب السوائل . وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس على كافة الأنحاء بالجمهورية خلال الـ 48 ساعة المقبلة: 1- يستمر الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية 2- الطقس سيكون شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا معتدل ليلا 3- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد 4- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية 5- الرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية 6- الأربعاء والخميس سيكونا ذروة الموجة الحارة والعظمى بالقاهرة متوقع تصل لـ40 درجة 7- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة 8- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة Advertisements 9- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة 10- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة 11- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجات 12- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

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