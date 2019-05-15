شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأربعاء.. كل ما سيحدُث فى مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مصر اليوم الأربعاء عددا من الفعاليات المهمة، على رأسها:

1- الرئيس السيسى يفتتح محور روض الفرج.. والرئاسة: سيحقق طفرة بالحركة المرورية ‎

2- رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة لمتابعة عدد من الملفات ‎

3- وزيرة التضامن فى أمريكا

4- البابا فى سويسرا

5- تصل الموجة الحارة التى تضرب البلاد ذروتها على كافة أنحاء الجمهورية بداية من الأربعاء وتستمر حتى الخمس المقبل، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية

6- "محلية البرلمان" تناقش موازنة الوزارة وخطة الحكومة لمواجهة الكلاب الضالة ‎

7- "حقوق إنسان البرلمان" تواصل مناقشة موازنة "القومى لحقوق الإنسان"

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8- "الأعلى للاعلام": استكمال التحقيقات فى النزاع بين السبكى وصدى البلد

9- الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ71 للنكبة بالتأكيد على حق العودة لأراضيهم ‎

10- يتوجه الأربعاء أيمن حافظ المنسق العام لفريق الزمالك، برفقة محمد بدر المسئول المالي بالقلعة البيضاء، إلى المغرب، من أجل إنهاء كافة الترتيبات المتعلقة باستقبال بعثة الفارس الأبيض

11- "حقوق الإنسان" يجرى استعراضه الثالث لسجل قطر الحقوقي.. و"مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" تدين قطر.. تقارير تؤكد السجل الأسود للحمدين.. انتهاكات تميم بحق العمالة والقبائل أبرز الفضائح

12- أرسل ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، تقريرا عن انتهاكات ‏حقوق الانسان فى إمارة قطر بعنوان " قطر - امارة اللاقانون" الى ‏المجلس الدولى لحقوق الانسان لينضم الى اليات المجلس لفحص سجل ‏قطر في مجال حقوق الإنسان، والذى يتم الاربعاء بمقر المجلس ‏بجنيف

13- وزير الإعلام اللبنانى: إقرار موازنة الدفاع وسنحاول الانتهاء من مشروع الموازنة كاملًا ‎

14- انطلاق بطولة العالم للتايكوندو بمشاركة ثمانية لاعبين مصريين ‎

15- يُحتفل الأربعاء باليوم العالمى للأسرة، حيث انه منذ إعلان الأمم المتحدة عام 1993 قرارها باعتبار هذا اليوم احتفالا دولياً فى إطار الأهمية التى يوليها المجتمع الدولى للأسر