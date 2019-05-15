محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: عثرت قوات الأمن بالجيزة، أمس الثلاثاء، على جثة فتاة مشنوقة داخل غرفتها بمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة. تلقى العقيد عادل أبو سريع مأمور قسم شرطة الحوامدية إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة على فتاة مشنوقة داخل منزلها بدائرة القسم. وعُثر على جثة "ربم عصام" 26 سنة، مشنوقة في مروحة السقف، ترتدي كامل ملابسها، ورجحت التحريات الأولية للعقيد أحمد نجم والمقدم حسام بكير الوفاة بسبب أزمة نفسية. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على فتاة مشنوقة داخل غرفتها بالحوامدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.