بينها القتل العمد.. النيابة توجه 4 اتهامات لقاتلي "شهيد لقمة العيش" في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – صابر المحلاوي وفاطمة الديب:

تواصل نيابة منيا القمح برئاسة المستشار محمد المراكبي، تحقيقاتها في القضية المتداولة إعلاميا باسم «شهيد لقمة العيش»، على خلفية إقدام اثنين قصابين (جزارين) بقتل وسحل شاب داخل محل عمله في محل هواتف محمولة في منيا القمح، بعدما تناوبا الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء والشوم وتركاه ينزف وسط حالة من الفزع والذهول سيطرت على أهالي المنطقة.

ووجه حسام سليمان وكيل نيابة منيا القمح للمتهمين 4 اتهامات هي "القتل العمد والبلطجة واستعراض القوة وحيازة وإحراز أسلحة لا يجوز ترخيصها".

وكشفت تحريات رجال المباحث الأولية أن المتهمين "أحمد ش خ" وشهرته "مانجة"، وشقيقه "محمد" وشهرته "الجزار زكروتا"، اعتدوا بالضرب المبرح على المجني عليه إسلام حامد، 26 سنة، بواسطة الأسلحة البيضاء والشوم، نتيجة خلاف على إصلاح هاتف محمول،,

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وأكدت التحريات أن "زكروتا" استعان بشقيقه الأكبر "مانجة"، ومنعا وصول الجيران والأهالي لنجدة المجني عليه لإسعافه.

وتنتظر النيابة العامة تقارير الطب الشرعي ومصلحة الأدلة الجنائية للوقوف على الملابسات الكاملة للحادث.

بدأت تفاصيل الواقعة في الظهور بعدما تلقى مركز شرطة منيا القمح إشارة من مستشفى منيا القمح العام تفيد وصول إسلام حامد، 26 سنة ، فاقدًا للوعى في حالة حرجة مصابا بجروح نافذة بأماكن متفرقة من جسده وتهتك في عظام الجمجمة، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لسوء حالته الصحية.

وأجرى عملية جراحية لوقف نزيف داخلي في المخ، بينما نجحت قوة من مباحث مركز منيا القمح قادها النقيب أحمد الشويخ، معاون مباحث المركز في القبض على المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسهما 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات.