برلماني يطالب بضم العاملين المعينين على الصناديق الخاصة للموازنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا ابراهيم:

طالب النائب هشام والي، عضو مجلس النواب، لجنة القوى العاملة، باستكمال مناقشات مشروعات قوانين ضم العاملين المعينين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة، بشكل عاجل، قبل إقرار موازنة العام المالي الجديد.

وأشار "والي" في بيان اليوم، إلى أن هناك معاناة حقيقة تواجه العاملين المعينين على الصناديق الخاصة، دون اهتمام أو مراعاة من قِبل البرلمان أو الحكومة، حيث أن هناك تقصير في مناقشات المجلس لقوانين ضمهم للموازنة، كما أن الحكومة تماطل في تنفيذ الأمر.

وأكد أن وضع هؤلاء العاملين غير دستوري ويتسم بالتمييز بين موظفي الحكومة، كما أنهم يتقاضون رواتب متدنية للغاية مقارنة بقرنائهم في الوظائف الحكومية.