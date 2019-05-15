"خريجي الأزهر" تدين حادث حريق مسجد بأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، حادث حريق أحد المساجد بمدينة نيوهيفن بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأنه يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، وإضرار العباد.

وقالت المنظمة - في بيان لها اليوم الثلاثاء - إن استهداف دور العبادة وقتل الأبرياء، عمل إجرامي آثم، يخالف تعاليم الإسلام وتعاليم كل الأديان التي دعت إلى حماية دور العبادة واحترامها والدفاع عنها، وقد قال تعالى: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا).

وشدد بيان المنظمة على أن تخريب المساجد يعد محاربة لله تعالى ورسوله، محذرة الشباب المسلم في تلك المناطق من الوقوع في فخ استفزاز تلك الجماعات الإرهابية، ومؤكدة أنهم يستدرجون المسلمين إلى السقوط في الفتن وإشعال نار الكراهية والبغضاء، وهو ما لا ينبغي للمسلم الواعي بقضية دينه ووطنه أن يمكنهم منه.