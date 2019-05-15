محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لطقس الأيام الثلاثة المقبلة "الأربعاء - الخميس – الجمعة".
وقالت الهيئة، إنه من المقرر أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا معتدل ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد.
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.
وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء:
السواحل الشمالية الغربية 32 20
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 32 21
الوجه البحري والقاهرة 39 24
جنوب سيناء والغردقة 38 22
شمال الصعيد 40 24
جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 42 25
طقس الخميس
توقعت الهيئة، أن يستمر الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا معتدل ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواح الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.
وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس:
السواحل الشمالية الغربية 29 21
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 30 20
الوجه البحري والقاهرة 40 25
جنوب سيناء والغردقة 38 22
شمال الصعيد 41 25
جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 43 26
طقس الجمعة
أعلنت هيئة الأرصاد أن يكون طقس يوم الجمعة، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا معتدل ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية، كما تنشط على شمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة.
وعن درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة المقبل:
السواحل الشمالية الغربية 26 21
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 32 20
الوجه البحري والقاهرة 37 25
جنوب سيناء والغردقة 39 22
شمال الصعيد 38 25
جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 42 26
كانت هذه تفاصيل خبر "حار ورياح مثيرة للأتربة".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 72 ساعة مقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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