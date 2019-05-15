"الأعلى للثقافة" ينظم 10 أمسيات أدبية وشعرية خلال شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

ينظم المجلس الأعلى للثقافة خلال شهر رمضان الكريم مجموعة من الأمسيات تتضمن لقاءات أدبية وشعرية وندوات وليالي حكي، تنطلق مساء الأربعاء 10 رمضان بالحديقة الثقافية فى السيدة زينب.

وذكرت وزارة الثقافة، في بيان، أنه ستعقد غدا ندوة بعنوان " بردة البوصيري" فى إطار أنشطة لجنة الشباب بالمجلس التي ترأسها الدكتورة جهاد عامر وتتضمن قراءات شعرية وعدد من الأعمال الغنائية والإنشاد الديني لفرقة "تحابيش" للفنون الأدائية.

وتستضيف الحديقة الثقافية أيضاً فى العاشرة مساء الخميس ١١ رمضان ( ١٦ مايو ) لقاء بعنوان " أفريقيا في قلب مصر" ويتضمن فقرات فنية للفلكلور الأفريقي يقدمها الفنان الكاميروني موسى إبراهيم وتأتى ضمن احتفالات وزارة الثقافة برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خلال عام 2019.

كما يحتضن قصر ثقافة قنا في التاسعة مساء الأحد ١٤ رمضان ( 19 مايو) ندوة تقام تحت عنوان "الشباب وبناء الدولة" تنظمها لجنة الشباب وتتناول المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للممارسات الثأرية ويشارك بها الدكتور يوسف الغرباوى نائب رئيس جامعة جنوب الوادي ، الدكتور خالد سعد وكيل كلية التربية بقنا ، ويديرها أحمد سعد جريو.

وتعقد "ندوة" الشباب المصري..التكوين والمستقبل" في التاسعة مساء الثلاثاء ١٦ رمضان ( ٢١ مايو ) بمقر المجلس الأعلى للثقافة ويديرها الدكتور أحمد زايد مقرر لجنة علم الاجتماع.

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وتتواصل الفعاليات حيث تقام في التاسعة مساء الأربعاء ١٧ رمضان ( ٢٢ مايو ٢٠١٩) بالمجلس الأعلى للثقافة أمسية شعرية بعنوان "رمضان والشعراء" وتنظمها لجنة الشعر.

وفى التاسعة مساء الأربعاء ١٧ رمضان ( ٢٢ مايو ٢٠١٩) يعقد فى بيت المعمار المصري ندوة بعنوان ثقافة العمارة للأطفال والشباب وتلقى الضوء على بِعض التجارب الناجحة في مجال نشر ثقافة العمارة للأطفال والشباب، كما يصاحبها معرض لبعض ممارسات الأنشطة المختلفة والأعمال المشتركة في جائزة المكعبات الذهبية ٢٠١٨ ويستمر لمدة أسبوع.

وفى التاسعة مساء الخميس ١٨ رمضان ( ٢٣ مايو تقام بمقر المجلس الأعلى للثقافة أمسية حكي بعنوان " تناغم .. قراءة في أشعار المتصوفة" تقدمها مجموعة "دوم حكي"، وفى التاسعة مساء الأحد ٢١ رمضان ( ٢٦ مايو ) يعقد بالمجلس الأعلى للثقافة أمسية بعنوان: "الدراما والبرامج الرمضانية من منظور إعلامي" ، وتتناول رؤية عدد من المتخصصين بمجال الإعلام للدراما والبرامج الرمضانية وتديرها الدكتورة حنان يوسف مقرر لجنة الإعلام.

وفى التاسعة مساء الثلاثاء ٢٣ رمضان (٢٨ مايو) تقام بالمجلس الأعلى للثقافة أمسية بعنوان "رمضان في أفريقيا" ضمن فعاليات احتفالات الثقافة برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وتهدف إلى إلقاء الضوء على العادات والتقاليد المميزة لعدد من دول القارة السمراء ويشارك بها عدد من المتخصصين المصريين مع جبرين عبد الله ( تشاد ) ، سابو محمد ( الكاميرون ) ، عبد العزيز نشيميمانا ( رواندا ) ، وسام الزهار ( المملكة المغربية ).

وتختتم الفعاليات فى التاسعة مساء الخميس ٢٥ رمضان (٣٠ مايو ) بأمسية حكي بعنوان "جوه الصندوق" تقدمها مجموعة "أنا الحكاية".