رسمياً.. نقيب الصحفيين يطعن على لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:

أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إقامة دعوى بصفته أمام الدائرة الثانية للقضاء الإدارى بمجلس الدولة؛ للطعن على لائحة الجزاءات والتدابير التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقال بيان لنقابة الصحفيين اليوم، إن هذا التحرك يأتي تنفيذًا لقرار مجلس النقابة في اجتماعه بتاريخ ٤ أبريل الماضي، حيث تضمنت الدعوى شقاً مستعجلاً بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام بإصدار هذه اللائحة، كما تضمنت شقاً موضوعياً بإلغاء القرار السابق ذكره بإصدارها.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر، منتصف مارس الماضي، لائحة الجزاءات، وتضمنت موادًا بشأن محاسبة الصحفي والإعلامي حال مخالفته ميثاق الشرف أو "الأكواد الإعلامية"، ما أثار جدلًا واسعًا وسط دعوات لإبطالها قانونياً.

وسبق للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، القول إن هذه اللائحة أقرت من مجلس الدولة، وتم مناقشتها بعد تلقي ملاحظات نقابتي الصحفيين والإعلاميين وكذلك الحقوقيين بشأنها.