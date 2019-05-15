برلمانية تطالب بإعادة هيكلة منظومة النقل العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

طالبت النائبة شادية ثابت، بإعادة هيكلة منظومة النقل العام، بشكل يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين، ويقضي على العشوائية والفوضى التي تشهدها المنظومة.

كما شددت النائبة -في بيان اليوم- على ضرورة التصدى لفوضى التوك توك في الشارع، قائلة: "التكاتك لازم تمشى بتراخيص لأنها عشوائية وبتعمل زحمة كما أنها سبب من أسباب انتشار الفوضى في مصر.

وأكدت تفهمها أن هذه الوسيلة تمثل أكل عيش لناس كتيرة، لكن أيضا تتسبب في تسرب الأطفال من التعليم، ويجب منع الأفعال المشينة التي تحدث أحيانا من التكاتك، وذلك من خلال وضع ضوابط لاستخدامها وتقنين وضعها.