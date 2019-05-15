المسعود يطالب "الأعلى للإعلام" بتفعيل قائمة المصرح لهم بالفتوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

طالب النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، المجلس الأعلى للإعلام بتفعيل قائمته السابقة الخاصة بالمصرح لهم بإصدار الفتاوى في وسائل الإعلام، لافتا إلى أنه ترك الأمور دون ضابط يمثل خطوة شديدة على المجتمع.

وأكد المسعود -في بيان اليوم- ضرورة وجود عقوبات رادعة لكل من يصدر الدعاوى المتشددة في المجتمع كتهنئة الأقباط بأعيادهم وغيرها، مشيرا إلى أن إدارة الفتوى بالأزهر ترد بشكل سريع على كافة الأسئلة الموجهة لها ولا يوجد داع للاعتماد على رأي فردي، قد يحتمل الخطأ والصواب.

كما طالب الجهات المعنية بسرعة الرد على أي فتاوى تصدر من شخصيات غير مصرح لها بالفتوى، حتى لا نُدخل المجتمع في أزمات.​